Mbour : Pour 03 coups de cravache à son élève l'enseignant reçoit la visite du père de l'élève armé d'un couteau...

Un fait inédit et pathétique s'est produit à Mbour au quartier Diamaguene. Le nommé Babacar Sy voulant se venger sa fille, chicottée par son maître se retrouve en prison..



Tout est parti d'un appel téléphonique émanant d'un individu, informant qu 'une personne armée d'un couteau s'est introduite à l école primaire de Diamaguene 2 pour protester contre les coups porter sur sa fille par l' enseignant. C'est par la suite que les éléments de la police de Diamaguene ont été dépechés sur les lieux aux fins d'intervention. Ils condiusent un nommé Babacar Sy Vulgarisateur de son état et père de l élève . Interrogé sommairement, Babacar Sy a reconnu les faits et expliqué que l'enseignant a severement tabassé sa fille et l'aurait blessé au dos avec la cravache.



Toutefois il regrette son geste en expliquant qu 'il a été emporté par la colère. Quant à l'enseignant il a déclaré avoir donné trois coups de cravache à la fille pour n'avoir pas assimilé sa leçon . Informé le procureur à ordonné sa conduite au parquet pour menace de mort et usage d'arme blanche...