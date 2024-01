Mbour : "Le parti prône le maintien du parrainage dans le système démocratique ..." (Pape M. Diouf, candidat recalé)

Le candidat recalé à la prochaine élection présidentielle, Pape Macodou Diouf, (Upr/Défar Sénégal), Union pour le Renouveau Patriotique et Républicain a fait face à Dakaractu Mbour, pour non seulement donner son point de vue sur le processus électoral (parrainage), mais encore s'adresser à ses militants. Selon ce dernier, le parrainage est à encourager, et dans la même dynamique, il demande à ses camarades de rester à l'écoute du parti car au moment opportun, ils seront saisis...

"Aux militants, militantes, amis et camarades, vous êtes nombreux à accompagner notre parti, L’Union pour le Renouveau Patriotique et Républicain (URPR/Défar Senégal), dans ce exercice exaltant de collecte de parrains. Hommes et femmes dévoués et déterminés, vous avez abattu un travail monumental en usant de moyens limités, sillonnant rues, ruelles, quartiers et villages pour aller à la rencontre des parrains. Votre effort n'est pas vain et ne sera jamais vain.

Comme on l'a constaté ensemble et avec déception, notre dossier de parrainage a été rejeté par le conseil constitutionnel pour des raisons liées à des données invalides et des doublons. Nous prenons acte et rappelons à tous la posture patriotique et républicaine de notre ligne politique. Ainsi, s’imposent à nous, la nécessité de procéder à une meilleure organisation et à plus de rigueur dans la collecte et le traitement des parrainages", souligne Pape Macodou Diouf. Donnant son point de vue sur le parrainage le patron de l'urpr/Defar Sénégal pense cest une bonne chose pour éviter une classe politique affairiste...

"Toutefois, le parti prône le maintien du parrainage dans le système démocratique et récuse toute forme de proposition tendant à privilégier l’argent dans un processus électoral, notamment celle relative à la question de la caution. L’argent ne fera que favoriser une classe politico affairiste. Martele Pape Macodou Diouf. Pour conclure l'inspecteur des impôts et domaines de demander a ses camarades de rester mobiliser et à l'écoute du parti

"L’Union pour le Renouveau Patriotique et Républicain (URPR/Defar Senégal) appelle à rester mobiliser et à continuer le travail de massification et de maillage du territoire national. Après un an d’existence, nous avons osé, nous avons gagné ! En leçons et en expérience. L’échec n’est pas en soi une fatalité mais l’opportunité de grandir.

Chers militants, militantes, amis et camarades, le parti vous remercie et vous encourage avec toute l'énergie requise, pour tout l'effort consenti. Nous vous exhortons à garder la patience, l'abnégation et la détermination pour un avenir si proche.

L’URPR/Defar Sénégal se réserve le droit d’apprécier la situation politique au moment opportun. Ainsi, nous demandons à tous les militants de rester à l’écoute de son leader. Pensons positif et agissons utile pour un Sénégal prospère....