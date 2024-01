Mbour : Le ministre l'intérieur inaugure le cantonnement GMI avec ses 150 hommes...

Ce mardi 30 janvier, reste la date à laquelle la commune de Mbour a étrenné son premier cantonnement de Gmi avec ses 150 hommes. Une cérémonie durant laquelle le ministre de l'intérieur Sidiki K aba a décliné la feuille de route des autorités précisément du président de la République Macky Sall en matière de sécurité. Revenant sur le pourquoi de la création d'un cantonnement Gmi à Mbour, Maître Sidiki K aba parle d'un choix basé sur le poids démographique de la commune de Mbour mais aussi économique avec le tourisme.



"Cette capacitation du maillage sécuritaire...reste des directives présidentielles... qui permettra de mieux prendre en compte la demande en matière de sécurité. Ceci est dû au poids démographique et économique du département..Ce cantonnement qui porte le nom de Mahata Ndiaye vient montrer la cohésion entre les forces de l'ordre. La demande sécuritaire pousse le p résident a opéré un recrutement massif de personnels pour répondre à la demande. J'invite les populations à une collaboration franche mais aussi les autorités policières à se rapprocher des populations. Cette densification du maillage sécuritaire reste une instruction donné par le Président Macky Sall exécuté de plus belle manière par le Directeur général de la Police Seydou Bocar Yague. Cette compagnie de haute facture respecte le genre avec 150 hommes et femmes avec des bâtiments dédiés uniquement aux femmes. " a dit le ministre de l'intérieur, Maître Sidiki Kaba.



La cérémonie a vu la présence de beaucoup d'autorités locales ainsi que l'ancien maire Elhadji Fallou Sylla..