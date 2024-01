Mbour: Le PM Amadou Bâ a pris part à la 17e édition de la Ziarra de Thierno Mouhamadoul Mansour BARRO

Le Premier Ministre Amadou BA a effectué la prière de ce vendredi à Mbour à l’occasion de la 17ème édition de la Ziarra dédiée à Thierno Mouhamadoul Mansour BARRO à Mbour.



Par la même occasion, le premier ministre et sa délégation ont effectué la prière de « Icha » dirigée par le Khalife Thierno Cheikh Tidiane BARRO avant que la famille religieuse souhaite la bienvenue au chef du gouvernement et toute sa délégation.







Le chef du gouvernement a adressé ses Ziars ainsi que ceux du Chef de l’Etat au Khalife et à toute la famille religieuse. Dans son discours, Amadou Bâ a sollicité les prières du Khalife pour la paix et la stabilité dans le pays. Celui-ci a remercié le chef du gouvernement et sa délégation pour leur déplacement avant de clôturer la cérémonie par une séance de prières.







La délégation ministérielle était composée par le ministre des forces armées et maire de Thiadiaye El Hadj Omar Youm, du maire de Mbour Cheikh Issa SALL et de Maguette SÈNE, le Maire de Malicounda. Elle a été accueillie par le fils du Khalife Thierno Ibnou BARRO , Thierno Souleymane GASSAMA et Mouhamadou Mansour Bâ.