Mbour / Carême, Korité, Pâques sans salaires : les agents du service civique interpellent les autorités pour la Tabaski...

Depuis plusieurs mois, ces volontaires ont dédié leur temps et leurs efforts à des projets d'importance nationale. Cependant, malgré leur engagement et leur contribution, ils se retrouvent confrontés à une situation financière précaire, les privant de la rémunération à laquelle ils ont droit.

Les volontaires du Service Civique National soulignent l'impact dévastateur de ce retard de paiement sur leur vie quotidienne, en particulier à l'approche de la fête de Tabaski. Après avoir déjà traversé des périodes telles que le Carême, le Ramadan, les Pâques et la Korité sans salaire, ils insistent sur l'urgence de cette demande de paiement avant la prochaine célébration.

Dans cet esprit, les volontaires appellent les autorités concernées à prendre des mesures immédiates pour régulariser leur situation financière. Ils soulignent que cette action est non seulement essentielle pour assurer leur bien-être et leur dignité, mais aussi pour reconnaître et valoriser leur engagement envers la nation.

Les volontaires du Service Civique National expriment leur gratitude anticipée pour toute mesure prise pour résoudre ce problème urgent et attendent avec impatience une résolution rapide avant la fête de Tabaski.