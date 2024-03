Mbour / Campagne 2024: Boubacar Camara se prononce sur la libération de Sonko, les manquements du régime de Macky ..." Rien ne me surprendrai dans ce pays"

La coalition Kamah 2024 de Boubacar Camara était dans la commune de Mbour. Face à la presse l'ancien directeur de la douane est revenu sur plusieurs sujets d'actualité comme la libération de Sonko, l'élection , le pétrole...pour ne citer que ceux-là." Nous sommes les premiers à demander la libération de Ousmane Sonko car nous pensons que son arrestation était arbitraire. Donc nous nous réjouissons de cette libération "En ce qui concerne les élections, je suis le premier à alerter sur un éventuel report des élections par le biais de combinaisons entre le pouvoir et une partie de l'opposition. Une affaire qui m'a valu un traitement indésirable, mais l'histoire m'a donné raison. En ce qui concerne cette élection, rien ne me surprend. Partout dans le monde, c'est au Sénégal seulement qu'on a vu un décret pour repousser des élections. C'est gravissime! Cela montre qu'aujourd'hui nos institutions sont affaiblies , banalisées aucune considération de la part des gouvernants. Le pétrole n'est pas une malédiction, mais c'est la manière de le gérer et les personnes qui le gèrent qui restent une malédiction. Les ressources naturelles sont pour les populations donc faire tout pour que ça se fasse comme prévu. Regardez la manière dont nos autorités commencent à gérer notre pétrole, c'est ce qui favorise les problèmes. Le Sénégal préfère aller s'endetter au lieu de développer son économie, ce qui est possible "a clamé Boubacar Camara. Cependant le président de la coalition Kamah 2024 de revenir sur la reddition des comptes et en cas de 2e tour...s'il y a élection..." Oui la reddition des comptes est une chose nécessaire mais organisée différemment de la manière dont cela se passe actuellement... En cas de 2ème tour, c'est sûr que nous n'allons pas soutenir ce qui nous a mené dans l'opposition... Mais pour les autres, nous discuterons et nous apprécierons " a précisé Boubacar Camara...