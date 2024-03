Mbour Agression MNF: " La violence n'a été jamais sanctionnée durant ces quatres années précédentes...quand on ne sanctionne pas ,on encourage "Bakary Dieme Mbour Justice)

Le mouvement Mbour justice connue par ses prises de positions sur certains sujets qui touchent la ville et la vie de la nation vient dénoncer jusqu'à la dernière énergie cette agression subie par la Journaliste de 7tv Maïmouna Ndour Faye devant son domicile tout en demandant à ce que le(s) coupable(s) soi(en)t poursuivi(s) et sanctionné(s) à la hauteur de leur acte.



"Selon son entourage, elle était victime de menaces bien avant même son agression.

Nous pensons qu'aucune divergence d'opinions ou de positions ne doit nous pousser à menacer, agresser, violenter ou poignarder un citoyen libre de ses actes et de sa pensée.Être démocrate c'est aussi accepter la vision de l'autre, c'est accepter la contradiction.

Cependant notre pays traverse des moments sombres avec des querelles politiques à n'en plus finir, des manifestations violentes dues à ce report illégal de l'élection présidentielle du 25 Février 2024 et surtout à ces agressions massives sur des jeunes par des gros bras, communément appelés Nervis à la solde de certains leaders politiques.

Et comme nous avons souvent l'habitude de le dire, "quand on ne sanctionne pas, on encourage".

La violence n'a jamais été sanctionnée dans ce pays durant ces quatre années précédentes.Pire encore, l'on nous propose aujourd'hui un projet de loi d'amnistie qui est la preuve inéluctable que ce régime n'est pas prêt ni à ouvrir des enquêtes ni à sanctionner, au contraire prône le laisser faire, le laisser aller.

Toutes nos pensées vont à l'endroit de la Journaliste Maïmouna Ndour Faye, qu'elle nous revienne au plus vite et en très bonne santé. " a dit Bakary Dieme Coordonnateur Mouvement Mbour justice...