Mbour : 3160 kg de chanvre indien et 05 tonnes de médicaments incinérés...Le chef de village de Gandigal lance un cri du cœur

La division des douanes du littoral sud, direction régionale des unités maritimes a procédé ce jeudi 29 février 2024 à l'incinération des produits illicites saisis dans le cadre de la lutte contre la fraude et la CTO. Il s'agit de 05 tonnes de faux médicaments d'une contre valeur de 764 millions de cfa et 3160 kg de chanvre indien pour une contre valeur de 316 millions.



Les produits ont été saisis par les brigades maritimes de Mbour et de joal. Une incinération qui a eu lieu à Gandigal sous la présidence effective du sous préfet de Sindia, du chef de la subdivision du littoral Sud, le commandant Khaly Sow de la douane, du parquet de Mbour et des forces de l'ordre. Occasion saisie par le chef de village de Gandigal de lancer un cri du cœur... Pour ce dernier, il va falloir une organisation parfaite du dépotoir... "Il faut régler ce dépotoir car la pollution a pris des proportions inquiétantes , le quartier Darou Salam souffre de cette pollution... Au-delà de ça,il y'a un problème de sécurité qui se pose ...Nous avons tenté plusieurs solutions pour régler le problème de ce dépotoir mais nous manquons toujours de solutions...Les autorités sont interpellées mais bien qu'elles font des efforts. Maintenant fermer le dépotoir n'est pas la bonne solution,car Mbour est une grande ville si on ferme ici , nous risquons de créer un réel problème. la seule solution, c'est de réglementer ici " a souligné Mamadou Diagne, chef de village de Gandigal.