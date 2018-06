Mbaye Niang : "Je peux évoluer à plusieurs postes. Si le coach me fait jouer, je répondrai présent"

C’est l’une des grandes interrogations qui entoure l'équipe nationale à l'approche de la Coupe du monde. Dans quelle position va évoluer Mbaye Niang? Rapide, technique et doué face au but, l’attaquant du Torino a les qualités pour jouer dans l’axe mais aussi sur un côté. Ce sera à Aliou Cissé de trouver la bonne formule pour le faire jouer en pointe ou en attaquant de soutien et l’associer à Ismaïla Sarr, Sadio Mané, voire Mame Biram Diouf, Diafra Sakho ou Moussa Konaté. L’attaquant de 23 ans, qui en a certainement discuté avec le sélectionneur, assure pouvoir évoluer sur tout le front de l’attaque...