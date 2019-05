Mbaye Guèye EMG : « Je me rappelle, j'avais moins de 5 ans, c'est ma mère qui nettoyait et tamisait le sable de ce lieu de prière »

Le propriétaire de la société EMG, Mbaye Guèye, a organisé une cérémonie un «Ndogou» au quartier Médina Fall où il a grandi. Cette année, l'homme d'affaires sénégalais a préféré célébrer la nuit du Laylatoul khadr dans son quartier avec ses frères et camarades d'enfance. L'occasion a été saisie, en ces grands moments de ferveur et de communion religieuse, par le propriétaire de la société EMG pour se commémorer : "Je me rappelle, j'avais moins de 5 ans, c'est ma mère qui nettoyait et tamisait le sable de ce lieu de prière. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis de rénover cette mosquée. J'avais aussi, fait la promesse de construire une école similaire à l'établissement où j'ai fait mes études en Allemagne pour la jeunesse Sénégalaise. Nous avons investi beaucoup de milliards, car une école de l'automobile est différente des autres écoles".