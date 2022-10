Mbaye Diouf Dia : "J'ai connu Salif Diallo en 1998... C’est un homme qui va manquer au sport!"

Entre Mbaye Diouf Dia à l’époque commandant de la brigade des douanes à Vélingara et Salif Diallo, fils de la localité, le courant est très vite passé. À la suite de l’annonce de son rappel à Dieu, le dirigeant sportif est revenu sur la perte de celui qu’il a qualifié de frère et de confident. « "J'ai connu Salif Diallo en 1998...c'est un homme qui va manquer au sport. Un homme véridique et très pieux… C’est un genre d’homme qu’il faut montrer en exemple », a témoigné Mbaye Diouf Dia.