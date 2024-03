Mbao: La commune étrenne son nouveau centre d’état civil, la vision du maire saluée par les administrés

Le maire de la commune de Mbao, Abdou Karim SALL a procédé, ce samedi 23 mars 2024, à l’inauguration du nouveau bâtiment de l’état civil, sis dans l’enceinte même de la mairie.







La cérémonie qui a refusé du monde s’est déroulée en présence d’autorités locales notamment le sous-préfet de l’arrondissement de Thiaroye, le commissaire de police, le commandant de la gendarmerie, tous représentés à la cérémonie. Mais également la présence des chefs de village, des imams, du curé, des délégués de quartiers, entres notables.







Dans son allocution, le Maire Abdou Karim Sall a d’abord exprimer tout son bonheur de voir son rêve et celui de toutes les populations de Mbao se concrétiser. « Ce nouveau bâtiment va permettre aux agents municipaux de l’état civil de travailler dans d’excellentes conditions », rappelle l’édile de Mbao qui affirme son ambition de transformer Mbao.







« Nous avons la volonté et les ressources humaines qu’il nous faut, il ne nous reste maintenant qu’à aller chercher les moyens pour financer et réaliser tous nos projets », martèle l’homme que ses administrés municipaux surnomment affectueusement « la fierté de Mbao ». En effet, le nouveau bâtiment de l’état civil construit sur plusieurs dizaines de mètres carrés a coûté à la mairie de Mbao presque 25 millions de francs CFA sur fonds propres, compte non tenu de l’équipement bureautique qui tourne aux alentours de 10 millions.







Le Maire de Mbao annonce, dans la foulée, la livraison dans deux ou trois mois d’un autre bâtiment R+2, situé toujours dans l’enceinte de la mairie. Ce, pour décongestionner les services municipaux existants et améliorer davantage les conditions de travail des agents de la municipalité.







Pour cela, AKS dit qu’il mise exclusivement sur le budget municipal par le biais d’un taux de recouvrement des taxes municipales. Et pour le moment, c’est le cas. Parce que, selon lui, « on ne peut pas financer des projets certains avec des ressources incertaines ». Le maire compte poursuivre ses projets pour la commune de Mbao à qui il promet de grandes réalisations durant son mandat.







« Nous ne lésinerons sur aucun moyen pour réaliser nos projets et matérialiser nos ambitions », conclut-il, au terme d’une belle cérémonie d’inauguration.