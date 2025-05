Matches amicaux : Pape Thiaw justifie l'absence de joueurs locaux dans la sélection sénégalaise

Lors de la conférence de presse annonçant la liste des Lions de la Teranga pour les matches amicaux contre l'Irlande et l'Angleterre, le sélectionneur national Pape Thiaw a été interrogé sur l'absence notable de joueurs évoluant au Sénégal, comme Pape Doudou Diallo de la Linguère de Saint-Louis.



Le technicien sénégalais a justifié ce choix avec des arguments précis : "Oui, c'est vrai, il n'y a pas eu de joueur local. Je préfère les laisser à la disposition de la sélection locale qui prépare son championnat et qui a envie de garder son titre avec leur coach, Souleymane Diallo, qui fait un travail extraordinaire et qui a envie aussi, lui, de gagner ce trophée."



Pape Thiaw a néanmoins reconnu les bonnes performances de certains joueurs du championnat national : "C'est vrai que Pape Doudou Diallo fait une excellente saison. Et aussi, il y a Mapathé qui joue en national. Il y a aussi le gardien Idrissa Ndiaye qui fait une très bonne saison. Il y en a d'autres."



Le sélectionneur a insisté sur sa logique : "Mais comme il y a l'équipe locale qui prépare une compétition importante, je préfère les laisser à la disposition du sélectionneur local."



Cette décision reflète la volonté du sélectionneur de ne pas perturber la préparation des équipes locales, tout en reconnaissant le talent présent dans le championnat sénégalais. Cela laisse entrevoir des possibilités de sélections futures pour les joueurs qui continuent à briller.