Match amical Sénégal vs Cameroun : L’organisateur et les deux fédérations ont pris une décision cruciale

À trois jours de l’affiche, les incertitudes planent toujours sur la tenue ou pas de la rencontre amicale entre le Sénégal et le Cameroun ce lundi 16 octobre (18h30 gmt.) Une situation issue du tirage au sort de la coupe d’Afrique des nations (CAN) ce jeudi, avec les deux sélections qui, contre toute attente, se sont retrouvées dans le groupe C. Au moment où beaucoup pensaient que le match était sur le point d’être annulé, les parties prenantes à savoir l’organisateur et les fédérations sénégalaise et camerounaise se sont concertées.



D’après les informations recoupées par dakaractu auprès de sources concordantes : « Le match maker, le Sénégal et le Cameroun, donc toutes les parties prenantes à la rencontre amicale, ont décidé, après concertations, de maintenir le match le 16 octobre 2023» Un ouf de soulagement pour les supporters qui avaient déjà achetés leurs billets pour assister à ce match amical en France (Lens.)



Par ailleurs, certains observateurs restent sceptiques quant au maintien de ladite rencontre qui selon eux sera tout sauf amicale. Ce qui laisse penser que les deux sélections pourraient bien aligner des équipes bis pour éviter tout incident et amoindrir les risques de blessures. D’autre part, après avoir subi un revers face l’Algérie le 12 novembre dernier à Dakar, en amical, le Sénégal et Aliou Cissé vont tout faire pour ne pas concéder une nouvelle défaite de rang.