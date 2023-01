Match amical : Le PSG remporte le match de gala contre le Riyadh All avec des buts de Messi et Ronaldo…

C’est à un véritable spectacle que les nombreux spectateurs présents au King Fahd International Stadium ont assisté ce jeudi soir. Le Paris Saint-Germain de Messi, Mbappé et Neymar a remporté (5-4) son match amical contre la sélection saoudienne dirigée par Cristiano Ronaldo, ce jeudi à Riyad.

Dans ce match de stars, Lionel Messi avait ouvert le score dès la 3ème minute de jeu avant que Cristiano Ronaldo, son éternel rival n’égalise avant de signer un doublé sur penalty pour revenir à 2-2 suite au but de Marquinhos. L’ancien défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos n’a pas été en reste avec un but et une passe décisive.