Match amical : L’affiche Sénégal - Brésil bouclée pour le 20 juin !

C’était déjà annoncé depuis plusieurs semaines le pays de la Teranga va affronter pour la seconde fois en rencontre amicale celui du roi Pelé. En attendant que les derniers réglages soient effectués et que la fédération sénégalaise de football (FSF) fasse l’annonce officielle, le match amical a été programmé pour la prochaine fenêtre internationale de la FIFA. Selon le média Taggat qui a confirmé l’information, c’est la date du 20 juin 2023 qui a été retenue pour la tenue de cette rencontre amicale au Stade José Alvalade XXI de Lisbone (Portugal.)



Le 10 octobre 2019, Sadio Mané et Neymar Junior s’était déjà croisé à l’occasion de la première confrontation en amicale, des deux sélections. Une partie de haut niveau qui avait aboutie sur un nul (1-1) avec l’ouverture du score de Roberto Firmino et égalisation de Famara Diedhiou suite à un penalty obtenu par Sadio Mané.