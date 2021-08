Massification de l'Apr à Koungheul : Socé Diop Dionne fait rallier des responsables politiques du Pds.

Ils étaient dans le Pds depuis 1988 et faisaient partie des ténors dans leurs localités respectives. Aujourd'hui, ils ont décidé de rejoindre le parti au pouvoir en se rangeant derrière la "lionne du Bambouck", en l'occurrence Socé Diop Dionne.



Il s'agit de Serigne Modou Bousso Sall, de Keur Serigne Diabel, dans la commune de Fass Thiéckène où l'Apr peinait à se distinguer face au Pds, qui a déposé ses baluchons au niveau du parti du président Macky Sall. Ce dernier a quitté la formation politique de Me Abdoulaye Wade avec toute sa base politique constituée de plus de 100 personnes.



L'autre nouvel allié se nomme Lamine Sidibé. Il habite dans la commune de Koungheul et a derrière lui "une base politique solide".



D'après ses proches, madame Dionne est tout simplement dans une dynamique de massification du parti au pouvoir dans le Bambouck. Et ses nombreux efforts pour élargir les rangs de l'Apr entre autres actions, lui confèrent la légitimité de briguer les suffrages des Koungheulois à travers la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar...