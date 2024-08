Massacres en Palestine: le Sénégal et l’Espagne condamnent conjointement et plaident une solution à deux Etats.

Le Sénégal et l’Espagne ont condamné de manière ferme et totale la situation qui prévaut en Palestine. En visite au Sénégal, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez a exprimé la reconnaissance de l’Etat de la Palestine par l’Espagne. Cette position a été magnifiée par le Sénégal qui, par le biais du Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye a témoigné son soutien à l’Espagne.



« Le Sénégal en sa qualité de président du comité des Nations Unies pour l’exercice du droit inaliénable du peuple palestinien a fortement salué la décision de l’Espagne de reconnaître l’Etat de Palestine. A ce propos, le Sénégal réitère sa condamnation ferme de la situation catastrophique à Gaza où la population vit une tragédie sans précédent et fait face au mépris des règles humanitaires les plus élémentaires par la puissance occupante. Le Sénégal appelle à nouveau à un cessez le feu immédiat et à la solution de deux Etats, seul gage d’une paix durable dans la région», a indiqué, ce 29 août, le Chef de l’Etat Bassirou Faye à l’occasion d’une audience au palais présidentiel avec le premier ministre de l’Espagne, Pedro Sanchez.



Pour sa part, le président du gouvernement espagnol a remercié le président Faye pour le soutien du Sénégal quant à la reconnaissance de l’Etat de la Palestine par l’Espagne.



« Le gouvernement de l’Espagne a toujours défendu l’ordre international, le respect de la légalité internationale et par conséquent la condamnation totale et catégorique de toutes souffrances subies par la population à Gaza et en Cijordanie. Il faut que l’aide humanitaire puisse entrer à Gaza et la communauté internationale doit tenir une conférence de paix permettant de reconnaître définitivement la solution des deux Etats pour que l’Espagne et l’Italie et la Palestine et l’Israël puissent vivre côte à côte en paix», a déclaré à l’occasion d’une conférence conjointe, Pedro Sanchez.



Le président du gouvernement espagnol termine, ce 29 août, une visite de deux jours au Sénégal. Cette visite fait suite à des discussions similaires en Mauritanie et en Gambie, avec pour objectif principal de renforcer la gestion de la migration circulaire. A cet effet, un mémorandum d’entente a été signé entre le Sénégal et l’Espagne visant à encadrer la migration de manière ordonnée. L’accord permettra également aux travailleuses et travailleurs sénégalais d’accéder à des emplois saisonniers en Espagne et d’organiser leur retour à la fin de leurs contrats.