Mary Teuw Niane : « Respectez les décisions du CC, libérez Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et tous les prisonniers politiques! »

Selon le candidat spolié, Mary Teuw Niane, Macky doit se conformer à la décision du conseil constitutionnel et libérer les détenus politiques.

« Monsieur le Président de la République, respectez les décisions du Conseil constitutionnel, libérez le président Ousmane Sonko, le candidat Bassirou Diomaye Faye et tous les prisonniers politiques et levez l’interdiction du Pastef », a posté l’ancien ministre de l’enseignement supérieur.