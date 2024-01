Mary Teuw Niane : « La réponse du président de la république est tardive! »

« La réponse du président de la République à la demande d’audience des candidats invalidés est fort tardive ». Telle est la réaction du professeur Mary Teuw Niane qui dit non à cette rencontre.



Selon lui, « elle survient bien après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil Constitutionnel. C’est avant cette publication que des rectifications auraient pu être apportées sans préjudice du déroulement normal du processus ».

C’est pourquoi, il n’y a plus rien à discuter avec le président de la République », dit-il. Ainsi, le candidat recalé ne compte pas s’y rendre car le plus important aujourd’hui est la chute du pouvoir actuel. « Je suis opposé à la rencontre avec le président de la République et en conséquence je n’y participerai pas. Je réaffirme ma ferme opposition à tout report des élections.