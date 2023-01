Martyrs : la mort des étudiants Balla Gaye et Mamadou Diop célébrée aujourd’hui

Le 31 Janvier est un jour sombre pour le monde estudiantin. En effet, deux étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop ont été tués par la Police dans des manifestations à quelques années d’intervalle. En effet, c'est le 31 janvier 2001 que l’étudiant Balla Gaye sera abattu d’une balle aux premières heures de la prise de pouvoir du président Wade. Le Collectif des Amicales de l’UCAD organise aujourd’hui la journée de commémoration de sa mort devant le hall du pavillon A. Presque un an jour pour jour, le 31 janvier 2012 au cours d’intenses affrontements entre la police et les manifestants au troisième mandat du Président Wade, ce sera au tour de l’étudiant Mamadou Diop de connaître le même sort. Lui écrasé par un véhicule de la Police. Il était marié et avait deux enfants.