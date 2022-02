Maroc : le petit Rayan, extrait du puits, est finalement décédé.

Les opérations de secours sur le terrain s’étaient intensifiées autour du puits, avec des bulldozers, pour extraire Rayan, cinq ans, tombé mardi.



Le petit Rayan, cinq ans, a été évacué par les secouristes ce samedi soir du puits dans lequel il était tombé depuis mardi, non loin de la localité de Bab Berred, dans la province de Chefchaouen, au nord du Maroc sous les applaudissements. Mais quelques minutes après avoir été extrait du puits, son décès a été annoncé par les autorités.



Selon un communiqué officiel relayé par les médias marocains, le roi Mohamed VI a appelé ses parents pour leur adresser ses condoléances.



Le petit garçon était tombé accidentellement dans ce puits asséché de 32 mètres de profondeur étroit et difficile d’accès, creusé près de la résidence familiale dans un village. Depuis, tout le pays retenait son souffle et les secours s’affairaient pour tenter de le sauver. Les secouristes ont avancé très lentement samedi dans le tunnel menant à la poche où se trouve le petit garçon.



Une opération de sauvetage compliquée

Les opérations se sont révélées particulièrement difficiles en raison du diamètre du puits, estimé à 45 centimètres. Des travaux de forage avaient été lancés atteignant 27 mètres jeudi soir. Une brèche horizontale de 3 mètres a ensuite été creusée entre le trou et le puits pour récupérer l’enfant. Alors que l’on s’approchait du but, vendredi, « les opérations de secours ont été suspendues de crainte d’un éboulement », a expliqué le journal Le 360 sur Twitter. Les opérations ont pu reprendre plus tard avec un nouveau dispositif.



Une équipe médicale a été dépêchée sur les lieux de l’accident afin de « réaliser les examens initiaux et les interventions de réanimation à l’enfant une fois secouru », selon l’agence de presse MAP. Un hélicoptère de la gendarmerie se tenait prêt à évacuer le petit garçon vers un hôpital proche nous apprend le website « le parisien ».