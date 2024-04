Marine Sénégalaise : Le Patrouilleur le Cayor livré par Piriou, bientôt au Sénégal

Rappelons que le contrat a été signé en novembre 2019 par le ministre des Forces Armées et entré en vigueur le 30 Septembre 2020.

Après le Walo, livré en juin 2023 et arrivé à Dakar en août 2023, puis le Niani arrivé en janvier 2024 et inauguré par le président Macky Sall, voici le Cayor qui bat pavillon sénégalais et qui marque la fin d'un programme de construction qui a mobilisé des centaines de collaborateurs.