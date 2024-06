Marie Rose Faye, DG ADEPME: « Dans l’écosystème, nous avons 400.000 PME dont la plupart dans l’informel à booster »

Dans le cadre de la déclinaison de sa feuille de route au sein de l’agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), la nouvelle directrice Marie Rose Faye se dit consciente des enjeux: « l’Adepme a plus de 20 ans d’existence avec un encadrement axé sur l’accompagnement et l’assistance technique des entreprises. Nous constatons qu’il y a 40.000 entreprises qui ont été accompagnées. Mais il faut dire que l’objectif reste entier car, nous ambitionnons avec ces 400.000 PME dont la plupart dans l’informel sont à booster, un accompagnement et un encadrement pérennes » a signifié la nouvelle directrice en charge de l’encadrement des petites et moyennes entreprises. D’autre part, Marie Rose Faye dans l’Entretien avec Dakaractu, a rappelé le travail de formalisation du secteur informel qu’elle compte impulser avec l’appui des partenaires et les institutions comme l’Apix avec son guichet de création d’entreprise sans oublier l’accompagnement technique et managériale des PME…