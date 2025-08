Mariama, battue à mort et enterrée seule sans sa famille : drame silencieux à Keur Massar, un mari en cavale activement recherché

Une sépulture sans famille, des enfants laissés à la charge de colocataires, un époux en fuite, et une communauté absente. Le destin tragique de Mariama Coulibaly, Guinéenne dans la trentaine, morte de douleurs abdominales après avoir été violemment battue par son mari, bouleverse le quartier de Taïba 2 à Keur Massar, et remet sur la table la question du féminicide silencieux dans les banlieues sénégalaises.



Le corps de Mariama a été mis en terre samedi 2 août, près de trois semaines après sa mort, dans un isolement glaçant. Pas de proches à l’horizon. Seul un petit groupe de volontaires, guidés par le délégué du quartier et l’imam Mohamed Chérif Bâ, a accompagné le cercueil jusqu’au cimetière. Une oraison funèbre expédiée, un silence pesant, une tombe refermée sans adieu : Mariama Coulibaly a été enterrée comme elle a vécu ses derniers jours — dans l’abandon.



Une spirale de violences conjugales



L’histoire de Mariama avec son mari avait pourtant commencé loin de là, en Guinée Conakry, dans les plantations d’anacardiers de la famille Coulibaly. Une union scellée, un départ pour le Sénégal en 2020 avec un premier enfant, puis l’arrivée d’une petite fille trois ans plus tard. Le couple s’établit à Taïba 2, mais très vite, les voisins sont les témoins impuissants d’un quotidien fait de disputes brutales et de coups réguliers. Le mari, décrit comme colérique et dominateur, frappait Mariama à la moindre contrariété, selon un colocataire.



Le 1er juillet 2025, la violence atteint un point de non-retour. Devant leurs enfants de cinq et trois ans, l’homme s’acharne une fois de trop. Mariama s’effondre, brisée physiquement, incapable de se relever. En pleine nuit, le mari prend la fuite. Il ne reviendra jamais.



Une agonie ignorée et un décès évitable



Restée sans soins, clouée au lit par une douleur persistante, Mariama est secourue trop tard. Alertés par les colocataires, les secours l’acheminent vers le poste de santé de Taïba 2, puis au centre de santé de Keur Massar. Là, malgré les efforts du personnel médical, elle succombe le 8 juillet, après plusieurs jours d’agonie.



L’autopsie, demandée par la gendarmerie de Keur Massar et réalisée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, confirme une péritonite aiguë généralisée : une infection sévère, probablement due à un traumatisme interne ou à une absence de traitement post-agression. En d’autres termes, Mariama est morte des suites directes des coups reçus.



Un deuil sans famille, une communauté absente



Le plus glaçant reste peut-être l’absence totale de proches au moment de l’enterrement. Ni la communauté guinéenne ni des membres de sa famille n’ont répondu aux annonces relayées sur les réseaux sociaux. « Nous ne pouvions pas la laisser dans une morgue, abandonnée », confie le délégué de quartier Mohamed Chérif Bayo. « Nous avons fait ce que commande l’Islam. »



Les deux enfants de Mariama ont été temporairement confiés à une colocataire. Ils vivent désormais sans repères, entre souvenirs traumatisants et avenir incertain. L’espoir reste de retrouver des membres de la famille, supposément originaires de Koumbia Gaoual en Guinée.



Un mari activement recherché



Pendant ce temps, l’auteur présumé des violences est toujours en cavale. Les gendarmes de la Brigade territoriale de Keur Massar ont émis un avis de recherche. Il pourrait avoir fui le territoire, ou s’être fondu dans l’anonymat de la banlieue.