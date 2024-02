Marche silencieuse interdite : la plateforme ‘’Aar Suñu Élection’’ se conforme à la mesure et reprend date le samedi 17 février

Annoncée pour ce mardi 13 février, la marche projetée sur l’avenue Bourguiba entre le rond-point du Jet d’Eau et la Fastef (ex école normale supérieure) par la plateforme ‘’Aar Suñu Élection’’ a été interdite par le préfet de Dakar.



Face à la presse, ce matin, la plateforme qui regroupe plusieurs entités de la société civile a renseigné se conformer à la mesure de l’autorité et prend une nouvelle date.



« Hier soir ( lundi 12 février NDLR) seulement, c’est vers 22 heures que la plateforme a reçu la notification d’interdiction sous prétexte que l’itinéraire doit être changé. En concertation avec le préfet de Dakar, ce matin mardi 13 février, un nouvel itinéraire a été choisi pour la tenue de la marche, une nouvelle déclaration de marche a donc été introduite pour le samedi 17 février à partir de 11 heures. Nous invitons les sénégalais à manifester sur toute l’étendue du territoire national et la diaspora à se mobiliser, ce même jour, tous ensemble », a indiqué le porte-parole du jour de la plateforme, Elimane Kane. Par ailleurs, ‘’Aar Suñu Élection’’ avertit l’opinion nationale et internationale sur sa réelle volonté de tenir sa marche pacifique.



« Nous prenons à témoin tous les sénégalais et toute la communauté internationale que la plateforme s’inscrit dans une démarche de respect du droit. Cependant, nous rappelons que la liberté de manifester constitue un droit fondamental et que la plateforme ‘’Aar Suñu Élection’’ ne saurait rester passive face aux atteintes répétées aux droits garantis par la constitution aux citoyens sénégalais. Face aux turpitudes des politiques, le peuple s’est toujours élevé pour trouver la solution juste et durable. Ensemble, faisons face aux menaces qui pèsent sur la stabilité du pays et la préservation de notre vivre ensemble », a conclu Elimane Kane...