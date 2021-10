Marche du caucus des femmes leaders : 103 candidates investies et un appel à la paix et à la cohésion lors des élections locales

Le programme de participation politique des femmes (WPP), conduit par le consortium mis en place par IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) et exécuté au Sénégal dans le cadre d’un partenariat entre le Caucus des Femmes Leaders et le Laboratoire Genre de l’IFAN Cheikh Anta Diop, s’est engagé depuis plusieurs mois dans une campagne de plaidoyer pour une représentation des femmes à la tête des collectivités locales, au moins égale à 10%.



La coordonnatrice Fatou sow Sarr est d’avis que dans les communautés rurales le leadership féminin est très difficile à faire émerger. Elles tenaient une marche pacifique de sensibilisation des leaders des coalitions de partis pour le respect de leur engagement et des populations, en vue d'un vote massif en faveur des listes dirigées par les femmes.