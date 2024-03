Marche des impactés du TER: Ils invitent les autorités à faire des personnes impactées une priorité

Les impactés de la 1ère et 2e phase du Train Express Régional ont organisé, ce samedi 9 Mars une marche pacifique à Thiaroye-Gare Tally Diallo pour dénoncer les manquements notés depuis le démarrage du processus de libération des emprises du projet Ter.



D'après le président National des impactés,Mamadou Fall, "ils exigent de l'Etat du Sénégal et des autorités compétentes chargées du projet de respecter leurs engagements afin que les personnes affectées par le projet qui sont sur le corridor de Dakar à l'aéroport Blaise Diagne en passant par Sébikotane puissent retrouver leur dignité".



Le coordonnateur des impactés de Sébikotane, Amidou Diarra invite l'Etat à respecter ses engagements que sont: le paiement intégral des chèques restants, l'accompagnement social et les primes de vulnérabilité à tous les PAP. L'application des instructions du 4 janvier 2023 données par le Pm Amadou Ba. L'aménagement dans les plus brefs délais des sites de recasement de Lac Rose ( 1er phase) de Yeba ( 2ème phase) mais aussi l'achèvement du centre commercial de Thiaroye. Les impactés rappellent que cette marche s'inscrit dans le plan d'action à mener si leurs droits ne sont pas respectés.



Enfin, ils invitent les autorités étatiques à faire une priorité parmi les priorités le sort des personnes affectées par ledit projet. Les impactés font savoir à l'Etat du Sénégal, qu'ils sont les premiers actionnaires de ce projet, parce que , "c'est nous qui avons cédé nos maisons, nos commerces pour que le Ter puisse aujourd'hui circuler", font-ils savoir.