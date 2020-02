Marche de protestation / Litige foncier entre Bokhol et Gaë : Les populations de Bokhol mettent en garde et interpellent le chef de l'État.

Lors d'une mobilisation populaire, les populations de la commune de Bokhol ont protesté contre l'occupation des terres situées à hauteur de Carrière par la commune de Gaë.



"Nous demandons au président de la République de revoir le rapport qui a permis de signer le décret de 2008 portant création de la commune de Gaë du 31 Juillet 2008", souligne Pape Alassane Dia, porte-parole de la population.



Qui poursuit toujours : "C'est un rapport qui a été truqué, créant ainsi des confusions à tout point de vue et une incohérence territoriale".



Selon ce dernier, il n'est plus question de laisser la commune de Gaë exploiter leurs terres. "Nous ne pouvons pas admettre que la commune de Gaë puisse traverser les 700 hectares appartenant à nos parents paysans, traverser la forêt classée de Bokhol et la route nationale 2 pour occuper cette partie appelée carrière située dans le village de Merry", précise toujours le porte-parole.



Du reste, souligne Pape Alassane Dia, "les populations de Carrière et tous les chefs de village de la zone de Merry se disent prêts à tout".



Le porte-parole de la population de rappeler dans le même sillage que, "suite à l'alerte que nous avions lancée en 2017, l'État avait envoyé une commission qui était venue constater et faire des enquêtes sur le terrain et avait par la suite demandé aux deux parties d'arrêter leurs activités sur ces terrains. Mais à notre grande surprise, le maire de Gaë qui se croit tout permis et qui se dit proche des autorités pour des considérations politiques, continue à poser des actes que nous considérons comme de la provocation. Car il a déjà construit une salle de classe dans la forêt classée de Bokhol, et tout récemment, il s'est permis de recevoir le ministre de la femme sur ces terres litigieuses pour la pose de la première pierre d'un magasin".



À cet effet, ces populations demandent aux autorités à s'autossaisir du dossier pour éviter toute confrontation entre les populations des deux collectivités.

"Nous invitons les autorités, le président de la République en particulier et nos chefs religieux, à réagir le plus rapidement possible pour régler ce problème avant que le pire ne se produise entre ces deux collectivités", conclut-il.



Du côté des autorités communales de Gaë, l'on balaie d'un revers les accusations des populations de Bokhol.

Selon Amadou Niang, proche du maire, par ailleurs conseiller municipal à la commune de Gaë, " c'est le président de la République d'alors, Maître Abdoulaye Wade qui avait signé le décret instituant la création de la commune de Gaë en 2008". Ce même décret, précise toujours Amadou Niang, stipule que " la commune de Gaë est constituée par les villages de Gaë, Ndiarème, Gourelle. Et le village de Carrière est inclus dans le territoire communal de Gaë".