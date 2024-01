Marché Boucotte de Ziguinchor : Les commerçants sinistrés exigent le retour de l'électricité dans certains bâtiments

Plus d'un mois après l'incendie du marché Saint-Maur de Boucotte à Ziguinchor, certains commercants sont toujours dans le noir. En effet, des bâtiments du marché, notamment les bâtiments S et D, n'ont toujours pas de lumière dans les cantines.



Ce jeudi matin, certains commerçants regroupés en collectif sont allés demander des comptes à l'agent représentant la mairie dans ce marché. Il s'agit d'un nommé "Diouf". Ce dernier leur a demandé de patienter jusqu'à vendredi pour rétablir l'électricité dans cette partie du marché. Selon Bassirou Thiaw qui a joint Dakaractu, "depuis 1 mois cinq (5) jours, nous sommes sans électricité, alors que dans d'autres bâtiments, le courant est rétabli depuis. Mieux, on nous a fait cotiser la somme de 5.000 cfa par cantine pour réparer la panne, mais depuis, les délégués ne nous disent rien du tout". Pour eux, il n'est pas question que certains aient de l'électricité et que d'autres soient dans l'obscurité. "Soit on rétablit pour tout le monde, soit on coupe pour tout le monde", rétorquent-ils.



Les commerçants disent être à jour quant au paiement de la taxe municipale. "Ils ont exigé le paiement de la patente à la fin de l'année et tout le monde a payé. C'est à notre tour d'exiger l'électricité dans nos cantines", estime Salla Faty, commerçante dans le marché.