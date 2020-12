Mansour Faye : Le TER sera mis en exploitation commerciale, d'ici le second semestre de l'année 2021.

Mansour Faye devant les députés a fait savoir que le Train express régional (Ter) est un ouvrage qui demande avant son fonctionnement une sécurisation des voies et un travail technique sérieux puisque ce train va rallier la gare de Dakar à l'AIBD.

Ainsi, il informe que ce train va rouler à 160 km/heure et il y a 25.000 volts dans la ligne électrique.



La sécurisation des voies concerne actuellement la passerelle de Keur Mbaye Fall et celle de Thiaroye et si ces deux voies sont sécurisées les essais dynamiques vont démarrer.



"Les travaux du TER ont démarré en 2017 et dans le second semestre de 2021 le TER sera mis en exploitation commerciale," a-t-il informé.