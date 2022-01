Manœuvres de l’opposition : « Ils préparent une affiche avec les photos de leurs leaders nationaux pour déplacer le débat (…) nous leur demandons de respecter les populations » (Abdoulaye Diouf Sarr).

Le candidat de la majorité présidentielle à la mairie de la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr a fustigé, selon des renseignements reçus, une éventuelle démarche de l’opposition qui tendrait à déplacer le débat électoral.



À en croire le maire sortant de Yoff et non moins candidat à sa propre succession, les opposants Déthié Fall, Khalifa Sall, Habib Sy et autres s’organisent à produire une affiche avec tous les leaders de l’opposition pour inciter les populations dans leur choix.



« Ils manœuvrent en préparant une affiche avec les photos de leurs leaders nationaux pour essayer de déplacer le débat pour ne plus parler d’élections locales et parler d’autre chose. Nous leurs demandons de respecter les populations sénégalaises et de faire en sorte que les programmes se fassent sur des considérations locales et que les acteurs qui veulent le mandat local s’expriment sur la base d’un programme », a renseigné Abdoulaye Diouf Sarr.



La tête de liste départementale pour le compte de BBY, s’est par ailleurs désolé des scènes de violences qui ont émaillé les premières heures de la campagne et invite tous les candidats à adhérer à la charte de non violence pour des élections lisibles et transparentes.



« Notre philosophie est une philosophie de paix, nous l’avons manifesté et nous le réitérons. Ces élections doivent se passer du point de vue de la campagne et du point de vue du scrutin dans la paix et je crois que la democratie ne rime pas avec la violence (…) tous les acteurs doivent s’engager dans cette grande dynamique qui est en cours dans le pays », a soutenu le responsable politique.



Abdoulaye Diouf Sarr s’exprimait, ce 11 janvier, à l’occasion de son passage dans la commune de la Patte d’Oie précisément à la Patte d’Oie Bulders et à Grand-Médine. Il a été accueilli par le maire sortant, Banda Diop, candidat à sa propre succession pour la municipalité...