Manifestations et Tabaski : Ziguinchor et Dakar blacklistées par les éleveurs

À moins de 21 jours de la Tabaski, les éleveurs surtout basés au Sénégal rassurent de l'existence en abondance de moutons. L'approvisionnement sera suffisant. "Il y a encore beaucoup de moutons cette année. Les éleveurs en ont suffisamment. Vu la situation du pays, nous avons ciblé pour l'instant les grands foirails", révèle Aliou Dia joint par téléphone.

Sauf qu'ils ont la peur au ventre, renseigne le secrétaire général du syndicat unitaire des éleveurs du Sénégal (Sues). Leur inquiétude n'est autre qu'une probable reprise des manifestations qui étaient trop sanglantes avec beaucoup de dégats matériels.

"Notre seul souci c'est la reprise des manifestations. C'est pourquoi nous demandons aux organisateurs de faire une pause jusqu'après la Tabaski. Les éleveurs ont peur de rejoindre les villes de Dakar et Ziguinchor. C'est le seul gage que nous souhaitons pour avoir la certitude pour rejoindre les foirails. Nous avons la peur au ventre car les bandits et voleurs profitent toujours des manifestations pour voler alors que l'éleveur ne peut pas faire comme le magasinier, le boutiquier et autres pour sauver son bétail", nous confie-t-il.