Manifestations contre le report de la Présidentielle: Le Ter suspend son trafic

Les manifestations qui ont eu lieu, cet après-midi à Dakar ont conduit à l'arrêt du Train Express Régional ( TER) vers les coups de 16h 30.

"Nous vous informons de l'arrêt de la circulation de nos trains et de la fermeture de nos gares en raison de perturbations. Nous vous prions de prendre vos dispositions pour la suite de votre parcours et vous remercions de votre compréhension", ont indiqué les responsables du Ter dans une note partagée sur les réseaux sociaux et exploitée par Dakaractu.