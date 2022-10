Manifestation contre le 3ème mandat de Macky Sall : Deux membres de Y’EN A MARRE sont arrêtés.

Deux membres du mouvement Y EN A MARRE viennent d’être embarqués par la police alors qu’ils manifestaient leur opposition au 3ème mandat du président en exercice, Macky Sall.

En effet, leur arrestation est survenue quand les deux activistes ont tenté d’accrocher une banderole sur une passerelle située sur la VDN. Sur cette banderole, on peut lire « BUK SAX JEEM » faisant allusion au troisième mandat qui fait débat dans le pays. Les deux membres de Y'EN A MARRE sont identifiés dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Il s’agit de Abdou Khadre KANDJI et Pape Latir NDOYE.

Actuellement, les membres de Y’EN À MARRE sont arrêtés et emmenés dans un endroit inconnu...