Manifestation à la Place de la Nation : Échauffourées entre manifestants et FDS

Des heurts ont éclaté entre Colobane, Fass et Hlm, ce vendredi 9 février 2024. La population s'était donnée rendez-vous à 15h à la Place de la Nation, (ex Obélisque). Dès 13h, plusieurs voies menant à la place de la Nation ont été barricadées par les forces de l'ordre. Ces derniers répondant à la provocation des manifestants ont lancé des grenades lacrymogènes en direction de manifestants.

Pour l'instant la situation est tendue, des pneus et tables ont été brûlés dans plusieurs rues entre Fass, Colobane, a constaté le reporter de Dakaractu dans son live.