Manifestation à Ziguinchor : Un jeune manifestant serait atteint par balle...

Alors que le calme est revenu à Dakar, ce samedi 10 février 2024, à Ziguinchor, les manifestations se poursuivent de plus belle. Selon des informations glanées sur la toile, un jeune du nom de Landing Diedhiou âgé de 18 ans a été gravement blessé par balle. Certaines sources confirment sa mort, tandis que d'autres estiment qu'il a perdu beaucoup de sang et serait en réanimation au service d'urgence de l'hôpital régional.



En effet, plusieurs blessés ont été enregistrés du côté des manifestants, ce jour à Ziguinchor. Les Forces de défense et de sécurité (FDS) auraient utilisé des balles réelles sur les jeunes manifestants, sur l'axe Lyndiane-Grand Dakar, renseignent plusieurs sources.