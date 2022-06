Manif du 17 juin : Sonko invite la presse à relever le débat, Mamoudou I. Kane l'invite au jury du dimanche.

Ousmane Sonko est-il vraiment un démocrate ? La question mérite d’être posée après sa sortie maladroite envers la presse Sénégalaise. En effet, c'est un Ousmane Sonko décidément très en colère contre certains de nos confrères, qui soutient-il, "sont manipulés"



En effet, sur son compte Twitter, le leader de Pastef, après avoir dénoncé toute attaque contre la presse, invite à plus de responsabilité. "Elle doit refuser d’être utilisée en citant nommément un organe de presse.



Dans un autre tweet Ousmane Sonko invite paradoxalement la presse Sénégalaise, "à relever le niveau du débat au lieu de diffuser la haine et attaque contre la vie privée, etc." Toujours selon lui, "la presse doit être un vivier de débats d'idées sur l'agriculture, la pêche, l'éducation, les ressources, le chômage, etc..." En réponse à ses tweets, le patron de E-media Invest, Mamoudou Ibra Kane est le premier à réagir.



Ce dernier dira être totalement en phase avec le patron de Pastef. En phase avec Sonko, il soutient que la presse "doit relever le niveau du débat" et éviter "de diffuser haine et attaque." Pour ce faire, il l'invite à l'émission jury du Dimanche pour un entretien spécial sur les sujets mentionnés.



D’autres n’y vont pas par quatre chemins, pour apporter la réplique au leader de Pastef. Selon MOUSTAPHA (pseudo), « s’il (sonko) arrive à descendre de son petit nuage pour échanger avec une personne qui n’a pas peur de lui poser les bonnes questions et qui le mettra face à ses responsabilités, là on l’écoutera. » Toujours selon lui, « ce ne sont pas ses pseudo points de presse de propagande où il parle de n’importe quoi ». Pour DEX (pseudo), Sonko doit tout simplement revoir sa copie. Car dit-il, s’il (sonko) appelle à l’insurrection, donc à la violence, la presse le relaie « c’est son métier »



En d’autres termes, pourquoi la presse ne ferait-elle pas pour les autres ce qu’elle fait pour lui ? Ousmane Sonko acceptera t-il l'invitation de Mamoudou Ibra Kane? Telle est la question à laquelle doit répondre le patron de Pastef à qui il est reproché de fuir les face à face avec des journalistes et préfère ses show sur sa chaîne Youtube.