Mali : plus de 110 civils retenus par des "jihadistes" depuis 6 jours

Plus de 110 civils sont retenus depuis six jours par des "jihadistes" présumés dans le centre du Mali, ont affirmé des sources locales à l'AFP lundi.



Ces civils ont été arrêtés le 16 avril à bord de trois bus par des "jihadistes" qui ont contraint les véhicules et leurs passagers à prendre la direction d’une forêt entre les localités de Bandiagara et de Bankass (centre), selon un groupement d'associations de cette région qui réclame leur libération et un élu local.