Mali: La presse désormais interdite de couvrir les activités des partis politiques

La Haute Autorité de la Communication au Mali, informe, dans un communiqué parvenu à la rédaction, que les médias (radios, télés, journaux écrits et en ligne) sont invités à « arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations ».



Ce, suite à l'adoption du décret n°2024-0230/PT-RM du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. La Haute Autorité de la Communication compte toutefois sur la bonne compréhension de tous pour l’application stricte de cette mesure.