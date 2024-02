Mali: 15 morts dans la collision entre un car et un camion

Quinze personnes ont été tuées et 46 blessées lorsqu'un car est entré en collision avec un camion lundi dans le centre du Mali, a annoncé le ministère des Transports.



Un car en provenance de Mopti (centre) et se rendant à la capitale Bamako "est entré en collision avec un camion de dix tonnes roulant dans le sens inverse" entre les localités de Kessedougou et Ouan (centre), a indiqué le ministère dans un communiqué.



"Le bilan provisoire fait état de quinze tués, quarante-six blessés dont des cas graves", selon ce communiqué.



Toutes les victimes ont été transportées vers le centre hospitalier Somino Dolo de Mopti par les agents de la protection civile, poursuit-il.



Les accidents de la route sont fréquents au Mali et sont généralement dus au mauvais état des routes et des véhicules et à des défaillances humaines.