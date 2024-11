Malgré une mobilisation gigantesque, Sonko lance un appel choc aux jeunes : "Récupérez vos cartes!"

La tête de liste nationale du Pastef, Ousmane Sonko, a demandé à ses militants d'arrêter la campagne ce vendredi à 00h et de préparer le vote du dimanche 17 novembre 2024. " Je demande à tous les militants qui n'ont pas encore récupéré leurs cartes d'électeur d'aller le faire et de les garder en lieu sûr jusqu'au dimanche pour aller voter. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous nous donniez les moyens de travailler, et cela dépend de votre choix le jour du vote", a indiqué Ousmane Sonko qui sensibilise davantage les jeunes.