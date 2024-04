Makhtar Diop (député, APR) : « Macky aura accompli de belles percées au plan économique et social à la tête de ce pays! »

La fin de son mandat à la tête du Sénégal ne l’empêchera pas de bénéficier de la fidélité de plusieurs de ses compagnons. Parmi ceux-ci, il faudra compter Makhtar Diop. Le député n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son mentor en lui se servant une pluie d’hommages.

Selon l'honorable parlementaire Matar Diop, le Président de la République « est source de fierté pour avoir accompli de belles percées aussi bien sur le plan économique que social à la tête du Sénégal ».

Il poursuit : « Le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, part la tête haute. L'histoire retiendra qu'en 12 ans de gouvernance, il a réalisé des choses dignes de gloire. Il fait notre fierté pour avoir laissé des empreintes positives partout au Sénégal », dira le jeune parlementaire originaire de Touba. Il ajoute : « Aujourd'hui, notre pays se hisse dans le peloton des nations respectables et respectées grâce au leadership éclairé du Président Sall. Sous son magistère, il a connu de belles performances dans tous les secteurs de l'activité économique. Pour dire, notre pays a goûté aux délices de la modernité et, on lui sera éternellement reconnaissant. »

Makhtar Diop de conclure par des prières. « Puisse la lumière divine continuer de le guider dans ses différentes entreprises du futur », espérant la poursuite du compagnonnage vers des lendemains meilleurs.