Makhtar Diop (Député - Apr) : « La remobilisation des troupes est une étape cruciale de la reconquête du pouvoir dans 05 ans! »

C’est un Makhtar Diop visiblement engagé à accompagner le Président Macky Sall dans son projet de remobilisation des troupes de l’Apr qui a renouvelé son dévouement et qui s’est prononcé ce week-end sur les jalons déjà posés.



Pour le député de Touba, les souvenirs amers nés de la dernière élection présidentielle sont déjà dépassés et effacés des mémoires. « Nous regardons droit devant nous et travaillons à baliser le terrain pour un retour au pouvoir dans les prochains 5 ans ».

L’honorable parlementaire de féliciter le Président Macky Sall pour avoir très tôt déclenché la remobilisation. « Nous lui rendons un hommage mérité et réitérons notre soutien à son endroit. C’est désormais clair qu’il n’a jamais abandonné sa famille. Il est encore à notre chevet. Et ses ambitions pour le Sénégal sont restées intactes. C’est aussi l’occasion pour nous qui sommes du département de Mbacké de lui tirer le chapeau pour tout ce qu’il a réalisé dans la cité religieuse de Touba en terme de routes, de forages, d’extensions électriques, etc… »

Notre interlocuteur de saluer, par ailleurs, le pragmatisme avec lequel l’équipe dirigeante s’y prend en allant rencontrer les militants. « Nous sommes tous satisfaits de la manière avec laquelle Amadou Mame Diop opère. Il est dynamique et engagé. J’invite tout le monde à réintégrer les rangs et qu’ensemble dans l’unité et la solidarité, nous puissions atteindre nos objectifs et engranger de futures victoires ».