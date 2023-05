Maintien en détention des députés du PUR: « à la limite c’est de l’acharnement » (Cheikh Tidiane Youm, PUR).

Aux côtés de ses camarades de Yewwi Askan Wi notamment Khalifa Sall, Déthié Fall, Habib Sy entre autres, le Responsable National de la Stratégie et de la Vie Politique du PUR, Cheikh Tidiane Youm a effectué le déplacement, ce 15 mai, au Palais de justice pour prendre part au procès en appel des députés Massata Samb et Mamadou Niang dans l’affaire les opposant à Amy Ndiaye Gniby. Il s’est désolé de la prorogation au 22 mai de la demande de mise en liberté provisoire des députés introduite par la défense.



« C’est une prorogation qui est à la limite insensée. Massata Samb et Mamadou Niang ont presque purgé la totalité de leur peine, il ne leur reste qu’un mois. Toutes les garanties sont là pour leur permettre de rentrer chez eux, mais le juge n’a pas osé se prononcer, aujourd’hui, c’est la raison pour laquelle il a décidé de proroger le délibéré au 22 mai prochain espérons qu’à cette date ils vont se décider finalement et puis les laisser rentrer chez eux », a confié le responsable politique. Cheikh Tidiane Youm voit d’ailleurs dans ce renvoi la semaine prochaine une manière de continuer à maintenir ses camarades du PUR dans les liens de la détention.



« A la limite c’est de l’acharnement. Il n’y a rien qui s’oppose à ce qu’on les laisse rentrer chez eux. Attendons de voir ce qu’il en sera le 22 mai et espérons que le juge va accéder à la demande de mise en liberté provisoire des avocats», a-t-il ajouté en conclusion.



Les avocats de Massata Samb et Mamadou Niang se sont appuyés sur la garantie de représentation en justice mais également sur le fait qu’aucun témoignage subordonné n’a été recueilli dans le dossier pour fonder la requête de mise en liberté provisoire.



Dans ses observations, le ministère public a rappelé le caractère jugé « grave » de la faute des députés qui a troublé l’ordre public lequel trouble ne s’est toujours pas estompé. Le magistrat s’est finalement opposé à la mise en liberté provisoire des prévenus.



Les deux députés du PUR ont été condamnés le 2 janvier 2023 en première instance à six mois ferme, 100 000 francs CFA d’amende et 5 millions au titre des dommages et intérêts pour coups et blessures volontaires et menaces de mort au préjudice de leur collègue Amy Ndiaye Gniby de BBY. Massata Samb et Mamadou Niang avaient publiquement au mois de décembre 2022 « agressé » leur collègue à l’Assemblée nationale lors d’une séance plénière. La vidéo de l’agression avait fait le tour de la toile.