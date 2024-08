Maintien du cadre de la CEDEAO: « Nous ne devons pas encourager une énième scission » ( Ousmane Sonko, PM )

C’est un message qui risque de déplaire à la nouvelle confédération du Sahel . Le premier ministre Ousmane Sonko est visiblement catégorique dans son option qui est d’encourager le renforcement de la CEDEAO. Au moment où la confédération des États du Sahel avec le Mali, le Burkina et le Niger semblent atteindre le point du « non retour », le chef du gouvernement du Sénégal affiche formellement sa position. « Nous nous sommes inscrit dans une ligne claire et irrévocable. Depuis l’arrivée du chef de l’Etat à la tête du pays, le discours et le programme diplomatique ont été clairs. Notre logique est de travailler au rapprochement des pays africains. Le chef de l’Etat oeuvre dans ce sens du maintien de ce cadre qu’est la CEDEAO car, nous ne pouvons pas encourager une énième scission alors que partout dans le monde les pays font des efforts pour se renforcer dans des entités fortes » a martelé le premier ministre Ousmane Sonko lors de l’accueil du vice-président de la République soeur de la Gambie qui est en visite à Dakar.







Devant la délégation Gambienne, Ousmane Sonko rappelle qu’il faut dépasser certains clivages où pour des raisons qui certes, peuvent être valables. Mais II est à éviter à devoir reprendre à zéro. « Il est évident que nos nations prises isolément ont très peu de chance de pouvoir réussir le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Mais il nous faut faire preuve de dépassement notamment dans le cadre des relations internationales, bilatérales entre le Sénégal et la Gambie par exemple. Faisons preuve de dépassement » dira le PM considérant dans cette perspective « le rassemblement de cette communauté Ouest africaine, les relations privilégiées entre les pays frères africains notamment avec la Gambie qui est le voisin le plus proche du Sénégal. « L’histoire a fait que nous sommes un deux peuples malgré que nous sommes deux États », s’est réjoui le premier ministre.