Maimouna Ndour Faye, directrice 7 TV : « J'ai une particularité, je suis très têtue, avec mes convictions »

Face à la presse, ce mercredi 4 décembre, après la publication de la liste des médias reconnus par le ministère de la Communication, la directrice de la 7 TV, Maimouna Ndour Faye, a rappelé le rôle qu'elle joue dans le secteur de l'audiovisuel depuis quelques petites années à travers sa chaîne de télévision.



« Mon devoir en tant que média est de partager l'information de telle sorte que le Sénégalais lambda pourra le recevoir, chez lui, devant sa télévision ou sur son téléphone. Quand je suis avec toi, je dois faire passer ton information comme lorsque je ne le suis pas. C'est cela le sacerdoce de mon métier et sur ça que je m'attelle tous les jours. Que ce soit Pastef, Apr, Pds ou autres, tout le monde passe par mon média. Ainsi, poursuit la journaliste qui continue de dénoncer la décision du ministre de la communication Alioune Sall, « ma particularité est que, moi, je suis une personne très têtue, avec ses convictions et sa foi. Ces qualités ont fait qu'aujourd'hui la 7 TV soit un média de référence, crédible et objectif", laisse entendre la patronne de 7 TV et Az Actu.



Selon MNF, « 70 % des recettes de son groupe de presse proviennent des productions audiovisuelles, événementielles, alors que moins de 30 % de la part de publicité viennent de manière instantanée ».