Magal de Touba: Une délégation de Yewwi Askan Wi reçue par le khalife

Une délégation de Yewwi Askan wi a été reçue ce samedi par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Dans une note transmise à Dakaractu, le président du PRP, Déthie Fall, a informé qu'ils se sont " rendus aujourd’hui, en délégation de Yewwi Askan W, à Touba, en prélude de la célébration du Magal de Serigne Touba Khadimu-R-Rasul".



Les membres de la délégation ont remercié le khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké pour l’accueil chaleureux qu’il leur a réservé et les prières formulées à leur endroit.



Avant de saluer la décision du leader de l'ex-pastef de mettre fin à sa diète. " Nous nous réjouissons aussi de la suspension de la grève de la faim de notre ami et frère le Président Ousmane SONKO et demandons sa libération sans délai...".