Magal Touba 2024 : Dakar Dem Dikk s'engage à transporter le maximum de pèlerins

Le Grand Magal de Touba se profile et les pèlerins se précipitent pour rallier la ville sainte. Ainsi pour permettre aux usagers de se rendre à la ville sainte de Touba pour le grand Magal, Dakar Dem Dikk (DDD) a mis en place un dispositif spécialement sur 4 sites à Dakar (gare de Colobane, arène nationale, Yoff et Rufisque) pour répondre à la forte demande.



Cependant, face à la forte affluence des usagers qui commencent à grogner dans certains lieux de départ des bus DDD, le Directeur de l'amélioration continue, M. Mamadou Ciré Hanne, a fait ce 21 août 2024 une mise au point sur la situation au niveau de la gare des bus à Colobane.



En effet, conscient du manque de satisfaction et de l'impatience des clients, le directeur de l'amélioration continue de Dakar Dem Dikk a tenu à rassurer les usagers, en soulignant que le maximum d'efforts sera fait, afin de mettre à la disposition des clients un service de confort et sécurisé. « Il faut que les gens prennent leur mal en patience. Le choix que nous avons fait c'est de faire le maximum possible pour mettre à la disposition des clients des bus avec tout le confort habituel », souligne Mamadou Ciré Hanne.



Ainsi, le directeur montre l'engagement de Dakar Dem Dikk à satisfaire au maximum possible les usagers qui souhaitent se rendre à Touba, tout en précisant que DDD ne peut pas amener tous les usagers au même moment. « Le ralliement vers la ville sainte de Touba se fera progressivement sur deux jours ».



Interpellé sur la suspension de la plateforme de réservation, Mamadou Ciré Hanne a cependant fait savoir que face à la saturation de la plateforme la direction a décidé de la mettre en veilleuse et préconise ainsi des alternatives telles l’achat de tickets au niveau des lieux de départs indiqués.