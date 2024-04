Macron mentionne des "plans" alternatifs en cas de menace terroriste pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024

Lors de sa déclaration de ce lundi, le président français Emmanuel Macron, a abordé les mesures de sécurité pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024 sur la Seine, évoquant pour la première fois des "plans B et C" en cas de menace terroriste. Il a suggéré que l'ouverture des Jeux pourrait d'abord être restreinte à une partie du fleuve traversant la capitale, et en cas de nécessité, être déplacée au Stade de France.